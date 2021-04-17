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В Україні хочуть скасувати право
постійного користування...

В Україні хочуть скасувати право постійного користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:23

В Україні хочуть скасувати право постійного користування...

Пропонуємо до обговорення:
Об це сказано в законопроекті № 5385.

Дивися повний текст В Україні хочуть скасувати право постійного користування земельними ділянками — законопроект.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:24

О да!
"Субъект права постоянного пользования лишен возможности передавать земельный участок в пользование третьим лицам, использовать его в качестве объекта залога для получения кредитных ресурсов."

Це дуууже велика проблема.
Особливо для тих хто промишляє рекетом
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