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«Межа вже перевищена». Голова
НБУ заявив, що Україна...

«Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 23:45

«Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Межа портфеля ОВДП в банківській системі до настання ефекту фіскального витіснення в 35% від депозитів порушена.

Дивися повний текст «Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна «стала на слизький шлях фіскального витіснення».
R2
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