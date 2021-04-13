Межа портфеля ОВДП в банківській системі до настання ефекту фіскального витіснення в 35% від депозитів порушена.
Дивися повний текст «Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна «стала на слизький шлях фіскального витіснення».
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Додано: Пон 19 кві, 2021 23:45
«Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна «стала на слизький шлях фіскального витіснення».
Додано: Вів 20 кві, 2021 07:49
Re: «Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна...
уж полночь близится а Германа всё нет.
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