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Україна витратить на космічну
програму 15 мільярдів

Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 00:53

Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг державного фінансування під космічну програму становить 3 мільярди гривень щорічно протягом 5 років.

Дивися повний текст Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 00:53

Я так и не понял а на что собственно деньги то тратить будут? Под какими лозунгами распиливать? Московиты например 25+ лет строят "не имеющую аналогофф РН Ангара" московиты еще на Луну летят, уже лет 20 и еще столь ко же собираются лететь .. а у нас что?
Космічна програма України на 2021-2025 роки -
забезпечення нового рівня виконання стратегічних державних завдань--- бла бла болтовня ни о чем, а чем старый ривень не подходил?
створення національної системи космічного спостереження на основі вітчизняних та іноземних орбітальних засобів;-- интересно каких? купить пару тройку снимков с чужих КА и распилить на этом 15 миллиардов??
створення та розвиток вітчизняного супутникового угруповання космічного спостереження- можно было бы сказать что это что то вменяемое но вот пример - запуск КА Сич летом 2021 года имея деньги умудрились просрать.. пока чесали одно место место на Фальконе уже заняли...Теперь Вову на Параде летом с Сич не сфоткают...))
Ну дальше в программе полный бред ни о чем типа -> забезпечення участі України у роботі з міжнародними організаціями з питань космічної діяльності;
розвиток науково-технічного та інтелектуального потенціалу України. в совковом стиле догнать и перегнать, или в стиле московитскоом - не имеющее аналогов и пентагон в ужасе)).
PS В общем вывод прост нам с карманов в виде налогов 15 лярдов в замен получим 1 максимум 2 КА ДЗЗ с разрешением нафиг никому не нужным, а учитывая криворукий маркетинг то воспользоваться этими снимками наряд ли получиться.. где вот банально заказать фотку соседского огорода ? ))) готов оплатить)).. Зато крайне необходимую систему национальной спутниковой связи и теле/радио вещания мы не получим.. ее нет в планах вообще. А именно ретрансляция платного контента через КА и приносит прибыль...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:04

Ждём гиперлуп на Луну.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:05

Как тебе такое, Илон Маск?
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:14

Re: Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів

  rapyd777 написав:Ждём гиперлуп на Луну.
гиперлуп будет не переживайте Украина подписала лунный договор "Artemis"... все еще впереди...))). Вместе с США осваивать будем...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:19

Re: Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів

Вашингтон потратил на установление на Украине «сильного, демократического правительства» $5 млрд с 1991 г., заявила в интервью CNN помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Результат превысил все ожидания, осталось дело за малым.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:35

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Обсяг державного фінансування під космічну програму становить 3 мільярди гривень щорічно протягом 5 років.

Дивися повний текст Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів.

Купят на 15 млрд. акций SpaceX ? :)
andrein
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