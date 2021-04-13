Компанія Apple заявила, що рішення не комплектувати iPhone 12 адаптерами живлення дасть змогу заощадити 861 000 тонн міді, цинку та олова.
Дивися повний текст Продаж iPhone без зарядних пристроїв збереже понад 860 тисяч тонн металу - Apple.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 10:20
Продаж iPhone без зарядних пристроїв збереже понад 860...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продаж iPhone без зарядних пристроїв збереже понад 860 тисяч тонн металу - Apple.
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:37
Re: Продаж iPhone без зарядних пристроїв збереже понад 860..
Можна ще не комплектувати акумуляторами, щоб кожен користувач окремо докупляв і сплачував від 100$ до 200$ (залежно від потужності). Теж непогана економія (і навіть прибуток).
А самі тф продавати в паперових біо-пакетиках
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