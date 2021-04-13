Криптотрейдери за добу втратили понад $ 9 млрд. Курс біткойна на криптобіржі Binance 18 квітня втратив понад 13% і впав до $ 50,9 тис.
Дивися повний текст Власники криптовалют втратили понад $9 млрд за добу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:38
Власники криптовалют втратили понад $9 млрд за добу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники криптовалют втратили понад $9 млрд за добу.
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:38
что будет если сегодня владельцы коинтов решат получить реальные деньги ?
Додано: Вів 20 кві, 2021 11:13
А что будет если в США дожмут Tether за махинации с криптовалютами? Тогда всем криптовалютам настанет большой писец!
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:04
Самое прикольное будет летом когда отменят карантин и все начнут сливать игральные фишки чтобы поехать на отдых или прикупить недвижимость
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:09
Деньги как енергия не могут появляться ниоткуда и исчезать никуда. Просто большие дяди поимели маленьких хомячков. Что будет когда с етими криптоманами начнут работать налоговики и спецслужбы? Кто вам даст обналичить в короткое время триллионы долларов капитализации в игральных фишках?
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:57
|