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ПриватБанк продадуть
приватному власнику: як це...

ПриватБанк продадуть приватному власнику: як це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:51

ПриватБанк продадуть приватному власнику: як це...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк продадуть приватному власнику вже у 2024 році.

Дивися повний текст ПриватБанк продадуть приватному власнику: як це позначиться на клієнтах банку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:51

Раздайте (продадите) акции жителям Украины и 10% ЕБРР для контроля.
БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЙ!!!! зачем опять плодить олигархов?!!!!!!!
anton_gms
 
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