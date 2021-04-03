ПриватБанк продадуть приватному власнику вже у 2024 році.
Дивися повний текст ПриватБанк продадуть приватному власнику: як це позначиться на клієнтах банку.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 11:51
ПриватБанк продадуть приватному власнику: як це...
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Дивися повний текст ПриватБанк продадуть приватному власнику: як це позначиться на клієнтах банку.
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:33
вбабахвли в цей банк 6млрд дол бюджету (нам платити ці борги), а тепер продадуть за безцінь, підставним особам москалів, які з легкість зможуть дестабілізувати банківську систему України, коли захочуть.
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