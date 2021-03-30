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Німеччина прийняла рішення на користь «Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в Європі є суперечності щодо проекту "Північний потік-2". Незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проекту, Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2".
Дивися повний текст Німеччина прийняла рішення на користь «Північного потоку-2» — Меркель
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:41
Вот вам истинное лицо европы.Нужны ли мы там??
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sena_2008atp
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:47
sena_2008atp написав:
Вот вам истинное лицо европы.Нужны ли мы там??
Підле, цинічне й брехливе то лице.
Росія може робити, що завгодно і нічого їй за те не буде.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:04
Да уж... В самом деле довольно циничное решение. Ведь прекрасно понимают, что хло от вторжения в Украину в т.ч. сдерживает и транзит газа. Но своя рубашка ближе к телу.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:17
andrein написав: sena_2008atp написав:
Вот вам истинное лицо европы.Нужны ли мы там??
Нужны, но не с газом, а с ершиками.
Свій хоч не забув?
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