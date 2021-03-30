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Німеччина прийняла рішення
на користь «Північного...

Німеччина прийняла рішення на користь «Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:41

Німеччина прийняла рішення на користь «Північного...

Пропонуємо до обговорення:
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в Європі є суперечності щодо проекту "Північний потік-2". Незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проекту, Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2".

Дивися повний текст Німеччина прийняла рішення на користь «Північного потоку-2» — Меркель.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:41

Вот вам истинное лицо европы.Нужны ли мы там??
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:47

  sena_2008atp написав:Вот вам истинное лицо европы.Нужны ли мы там??

Підле, цинічне й брехливе то лице.
Росія може робити, що завгодно і нічого їй за те не буде.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:04

Да уж... В самом деле довольно циничное решение. Ведь прекрасно понимают, что хло от вторжения в Украину в т.ч. сдерживает и транзит газа. Но своя рубашка ближе к телу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:33

Re: Німеччина прийняла рішення на користь «Північного...

Насправді цим потоком Путін демонструє усьому світу, що Європа підконтрольна йому, без СП-2 європейці жили і можуть жити без проблем, але це такий прояв васалітету та безкарності.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:26

Європейські цінності закінчуються там, де починаються економічні інтереси :(
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:54

  sena_2008atp написав:Вот вам истинное лицо европы.Нужны ли мы там??


Вы, там точно не нужны. А украинцы и Украина со временем своего добьются
regantan
 
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