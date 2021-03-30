Німеччина прийняла рішення на користь «Північного...

Додано: Вів 20 кві, 2021 20:11

Многие смотрю надеялись еще с 2014 года, что Германия будет заниматься поднятием экономики Украины, а не экономикой Германии, Франция будет заниматься поднятием культурных ценностей Украины, а не Франции, США будет заниматься оборонной способностью и решать вопросы союзника по безопасности Украины, а не своего собственного. Германия, Франция, США, Канада ... занимаются интересами своих стран и своих избирателей. Для Германии весомый шаг стать газовым хабом в Европе, она им воспользовалась.

Вложение капитальных средств в собственную экономику и развитие, а впоследствии обдуманное решение о вступлении в ЕС и НАТО беспроигрышный вектор для Украины, которым она не воспользовалась. Вектор НАТО и изменение внеблокового статуса страны изменило баланс сил на международной арене, это геополитические и военные отношения стран. В конечном итоге Украина осталась при своих интересах с экономическими квотами от подписания ассоциации с ЕС, но с деградированной экономикой, без сторонников и с позицией не лучше 2014 года, потеряв время на бессмысленное ожидание.