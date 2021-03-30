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Німеччина прийняла рішення на користь «Північного...
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в Європі є суперечності щодо проекту "Північний потік-2". Незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проекту, Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2".
Дивися повний текст Німеччина прийняла рішення на користь «Північного потоку-2» — Меркель
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:41
Вот вам истинное лицо европы.Нужны ли мы там??
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sena_2008atp
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:47
sena_2008atp написав:
Вот вам истинное лицо европы.Нужны ли мы там??
Підле, цинічне й брехливе то лице.
Росія може робити, що завгодно і нічого їй за те не буде.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:04
Да уж... В самом деле довольно циничное решение. Ведь прекрасно понимают, что хло от вторжения в Украину в т.ч. сдерживает и транзит газа. Но своя рубашка ближе к телу.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:33
Насправді цим потоком Путін демонструє усьому світу, що Європа підконтрольна йому, без СП-2 європейці жили і можуть жити без проблем, але це такий прояв васалітету та безкарності.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:54
sena_2008atp написав:
Вот вам истинное лицо европы.Нужны ли мы там??
Вы, там точно не нужны. А украинцы и Украина со временем своего добьются
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Додано: Вів 20 кві, 2021 20:02
0mage0 написав:
Європейські цінності закінчуються там, де починаються економічні інтереси
По сути, это и есть причина почему Германия живет хорошо.
Прагматизм и собственные экономические интересы всегда превыше всего остального
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hno3
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Додано: Вів 20 кві, 2021 20:10
Німеччина зробила помилку коли відмовилась від атомних електростанцій на користь кремлівського газу.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 20:11
Многие смотрю надеялись еще с 2014 года, что Германия будет заниматься поднятием экономики Украины, а не экономикой Германии, Франция будет заниматься поднятием культурных ценностей Украины, а не Франции, США будет заниматься оборонной способностью и решать вопросы союзника по безопасности Украины, а не своего собственного. Германия, Франция, США, Канада ... занимаются интересами своих стран и своих избирателей. Для Германии весомый шаг стать газовым хабом в Европе, она им воспользовалась.
Вложение капитальных средств в собственную экономику и развитие, а впоследствии обдуманное решение о вступлении в ЕС и НАТО беспроигрышный вектор для Украины, которым она не воспользовалась. Вектор НАТО и изменение внеблокового статуса страны изменило баланс сил на международной арене, это геополитические и военные отношения стран. В конечном итоге Украина осталась при своих интересах с экономическими квотами от подписания ассоциации с ЕС, но с деградированной экономикой, без сторонников и с позицией не лучше 2014 года, потеряв время на бессмысленное ожидание.
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