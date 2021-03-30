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Німеччина прийняла рішення
на користь «Північного...

Німеччина прийняла рішення на користь «Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:34

При таком подходе Путин хоть завтра может отдать приказ о взятии Киева. Европа помычит и продолжит рассусоливать о правах человека, демократии и прочей ереси.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:55

Bloomberg: Німеччина вирішила стати залежною від газу Росії після аварії в Фукусімі, і це помилка

чому вони значно більше налякані цим, ніж, скажімо, їхні сусіди на іншому боці Рейну?
Франція отримує більше 70% своєї електроенергії з атомних реакторів і менше переживає через це.

Індія й Китай, зрозуміли, що атомна енергетика лишається важливим способом заповнити прогалину в енергетичному балансі майбутнього, яку залишають відновлювані джерела. Тому вони будуть нові реактори.


Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/10-rokiv-kat ... 49793.html
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