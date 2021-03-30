Німеччина прийняла рішення на користь «Північного...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:34
При таком подходе Путин хоть завтра может отдать приказ о взятии Киева. Европа помычит и продолжит рассусоливать о правах человека, демократии и прочей ереси.
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:55
Bloomberg: Німеччина вирішила стати залежною від газу Росії після аварії в Фукусімі, і це помилка
чому вони значно більше налякані цим, ніж, скажімо, їхні сусіди на іншому боці Рейну?
Франція отримує більше 70% своєї електроенергії з атомних реакторів і менше переживає через це.
Індія й Китай, зрозуміли, що атомна енергетика лишається важливим способом заповнити прогалину в енергетичному балансі майбутнього, яку залишають відновлювані джерела. Тому вони будуть нові реактори.
Детальніше читайте на УНІАН:
Додано: Вів 20 кві, 2021 22:33
Скорей бы уже!
Быстрее станем свободными людьми.
Экономика не загнется, земля - наше все.
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