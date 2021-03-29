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Стало відомо, які компанії
сплатили найбільше податків...

Стало відомо, які компанії сплатили найбільше податків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:24

Стало відомо, які компанії сплатили найбільше податків...

Пропонуємо до обговорення:
Журнал «Рейтинг» оприлюднив ТОП-200 найбільших платників податків в Україні у 2020 році.

Дивися повний текст Стало відомо, які компанії сплатили найбільше податків за 2020 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:24

Первая десятка - те кто сосет последнее у населения, во вторую десятку попал АТБ и это странно. А вообще это не передприятия заплатили налоги, а население, так как НДС и Акцизный сбор это косвенные налоги и оплачивает их конечный потребитель - НАРОД УКРАИНЫ.
khalizov71
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