Журнал «Рейтинг» оприлюднив ТОП-200 найбільших платників податків в Україні у 2020 році.
Дивися повний текст Стало відомо, які компанії сплатили найбільше податків за 2020 рік.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:24
Стало відомо, які компанії сплатили найбільше податків...
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Дивися повний текст Стало відомо, які компанії сплатили найбільше податків за 2020 рік.
Додано: Вів 20 кві, 2021 15:24
Первая десятка - те кто сосет последнее у населения, во вторую десятку попал АТБ и это странно. А вообще это не передприятия заплатили налоги, а население, так как НДС и Акцизный сбор это косвенные налоги и оплачивает их конечный потребитель - НАРОД УКРАИНЫ.
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