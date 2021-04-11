Сполучені Штати Америки через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
Дивися повний текст США дають $155 мільйонів на розвиток України.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:10
США дають $155 мільйонів на розвиток України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США дають $155 мільйонів на розвиток України.
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:10
ну нарешті розбагатієм. Тримайте кишені ширше ..., як поступлять, то відразу відчуєм вагу. Чи не з того боку? ну, кудись же воно заходить...
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:17
Re: США дають $155 мільйонів на розвиток України
Коліно треба приклонити? Ну, там БЛМ, ШМЛМ...
зі. скіко вкрадуть?
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