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США дають $155 мільйонів
на розвиток України

США дають $155 мільйонів на розвиток України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:10

США дають $155 мільйонів на розвиток України

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.

Дивися повний текст США дають $155 мільйонів на розвиток України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:10

ну нарешті розбагатієм. Тримайте кишені ширше ..., як поступлять, то відразу відчуєм вагу. Чи не з того боку? ну, кудись же воно заходить...
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:17

Re: США дають $155 мільйонів на розвиток України

Коліно треба приклонити? Ну, там БЛМ, ШМЛМ...

зі. скіко вкрадуть?
change_pm
 
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