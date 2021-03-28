RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
День фінансів: від 10 доларів
за метр до 31 грн за долар

День фінансів: від 10 доларів за метр до 31 грн за долар
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:23

День фінансів: від 10 доларів за метр до 31 грн за долар

Пропонуємо до обговорення:
Яке майбутнє гривні пророкують експерти, як буде працювати нульова декларація, і що з цінами на оренду квартир у Києві.

Дивися повний текст День фінансів: від 10 доларів за метр до 31 грн за долар.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93459
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:23

На 1.01.22 курс буде 28,32 відповідно до середньозваженого глобального індексу економічної взаємодії макроекономік розвинених країн і України
kizino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 28.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
США схвалили додаткові 150 млн доларів військової...
R2 » П'ят 16 кві, 2021 20:46
2 213
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 21:01
Alex2007
Стало відомо, в яку пору року найчастіше дешевшає долар...
R2 » Нед 04 кві, 2021 17:40
1 281
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 17:40
cohan
Чому не варто погашати кредити в останній день
R2 » Нед 28 бер, 2021 21:13
3 512
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 15:48
Sanyok77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.