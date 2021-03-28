Яке майбутнє гривні пророкують експерти, як буде працювати нульова декларація, і що з цінами на оренду квартир у Києві.
Дивися повний текст День фінансів: від 10 доларів за метр до 31 грн за долар.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:23
День фінансів: від 10 доларів за метр до 31 грн за долар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів: від 10 доларів за метр до 31 грн за долар.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:23
На 1.01.22 курс буде 28,32 відповідно до середньозваженого глобального індексу економічної взаємодії макроекономік розвинених країн і України
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|