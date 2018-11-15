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Finance.ua: Покупка
жилья на «первичке»

Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:30

Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

Пропонуємо до обговорення:
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Раньше для того, чтобы совершить крупную покупку, средства на которую вся семья собирала не один год, требовалось только одно: иметь необходимую сумму денег. Так было до тех пор, пока в Украине не приняли Закон о финансовом мониторинге.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:30

Клиринговый дом, где деньги носят чемоданами, можете добавить в "нам помочь не могут", вообще банки бывших дуют на воду в таких подставах, им своих схем хватает

а вот пересичному уже можно не волноваться - так или иначе всего его крупные покупки уже на виду, а спрос будет после 2022 го
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:07

cohan Почему именно после 2022?
gx56
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:56

Re: Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

Стаття пуста... Навіщо так ускладнювати життя, платити комісси? Можна і обратну сторону медалі побачити: кешбек отримувати значний.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:34

Re: Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

jay2004 написав:Стаття пуста... Навіщо так ускладнювати життя, платити комісси? Можна і обратну сторону медалі побачити: кешбек отримувати значний.
Вже не вперше чую про кешбек при купівлі нерухомості, не розкажете? Не карткою ви ж будете оплачувати?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:35

Только идиот будет что либо покупать в нашей стране...
agcsc
 
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