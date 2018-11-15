|
|
|
Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:30
Пропонуємо до обговорення:
Как правильно оплатить первый взнос и не «нарваться» на финмон
Раньше для того, чтобы совершить крупную покупку, средства на которую вся семья собирала не один год, требовалось только одно: иметь необходимую сумму денег. Так было до тех пор, пока в Украине не приняли Закон о финансовом мониторинге.
Дивися повний текст Покупка жилья на «первичке»
-
D2
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:30
Клиринговый дом, где деньги носят чемоданами, можете добавить в "нам помочь не могут", вообще банки бывших дуют на воду в таких подставах, им своих схем хватает
а вот пересичному уже можно не волноваться - так или иначе всего его крупные покупки уже на виду, а спрос будет после 2022 го
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1538
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 кві, 2021 23:07
cohan Почему именно после 2022?
-
gx56
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.04.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 08:56
Стаття пуста... Навіщо так ускладнювати життя, платити комісси? Можна і обратну сторону медалі побачити: кешбек отримувати значний.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2763
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:34
jay2004 написав:Стаття пуста... Навіщо так ускладнювати життя, платити комісси? Можна і обратну сторону медалі побачити: кешбек отримувати значний.
Вже не вперше чую про кешбек при купівлі нерухомості, не розкажете? Не карткою ви ж будете оплачувати?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28940
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1218 раз.
- Подякували: 7046 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:35
Только идиот будет что либо покупать в нашей стране...
-
agcsc
-
-
- Повідомлень: 415
- З нами з: 01.03.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|