Навколо Львова за президентською програмою «Велике будівництво» створюють транзитне кільце, яке суттєво змінить логістичну карту області.
Дивися повний текст Дорожники показали, як відбувається «Велике будівництво» транзитного кільця навколо Львова.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:35
Дорожники показали, як відбувається «Велике будівництво»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дорожники показали, як відбувається «Велике будівництво» транзитного кільця навколо Львова.
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