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Дорожники показали, як відбувається
«Велике будівництво»...

Дорожники показали, як відбувається «Велике будівництво»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:35

Дорожники показали, як відбувається «Велике будівництво»...

Пропонуємо до обговорення:
Навколо Львова за президентською програмою «Велике будівництво» створюють транзитне кільце, яке суттєво змінить логістичну карту області.

Дивися повний текст Дорожники показали, як відбувається «Велике будівництво» транзитного кільця навколо Львова.
R2
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