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Як отримати інформацію з
Реєстру речових прав на...

Як отримати інформацію з Реєстру речових прав на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:26

Як отримати інформацію з Реєстру речових прав на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "повідомленні":https://www.facebook.com/minjust.official Мінюсту.

Дивися повний текст Як отримати інформацію з Реєстру речових прав на нерухоме майно.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:26

Проку от этого сервиса не много. Дней 10 назад я хотел узнать владельца соседней квартиры, в которой живут квартиранты, отказывающиеся сообщать имя владельца. На сайте Минюста прошёл процедуру и получил справку об отсутствии сведений. Я начал выяснять в чём дело, и оказалось, что в базе данных Минюста присутствуют сведения только с момента, когда начал формироваться электронный реестр (где-то с 2015 года), а более раннюю базу не оцифровали.
avk
 
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