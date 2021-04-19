У березні медіанна ціна оренди квартир у Києві склала 10 дол. США/кв.м.
Дивися повний текст За скільки можна орендувати квартиру в Києві цієї весни (інфографіка).
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Додано: Вів 20 кві, 2021 20:47
За скільки можна орендувати квартиру в Києві цієї весни...
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Дивися повний текст За скільки можна орендувати квартиру в Києві цієї весни (інфографіка).
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