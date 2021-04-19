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За скільки можна орендувати
квартиру в Києві цієї весни...

За скільки можна орендувати квартиру в Києві цієї весни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:47

За скільки можна орендувати квартиру в Києві цієї весни...

Пропонуємо до обговорення:
У березні медіанна ціна оренди квартир у Києві склала 10 дол. США/кв.м.

Дивися повний текст За скільки можна орендувати квартиру в Києві цієї весни (інфографіка).
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уже полно квартир от 5-6к
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