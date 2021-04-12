RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
KSE прогнозує, що курс гривні
буде щорічно знецінюватися

KSE прогнозує, що курс гривні буде щорічно знецінюватися
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:50

KSE прогнозує, що курс гривні буде щорічно знецінюватися

Пропонуємо до обговорення:
Про це перший сказано в середньостроковому макроекономічному прогнозі "KSE.

Дивися повний текст KSE прогнозує, що курс гривні буде щорічно знецінюватися.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93464
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:50

Цікаво чи вони прогноз від МВФ бачили: за 4 роки збігає до 28+ і до 27,75 повернеться.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 339
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що буде з курсом долара до кінця квітня — прогноз експертів
R2 » Вів 20 кві, 2021 10:18
2 150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 16:28
oleksii_afanas
Viber буде блокувати дзвінки з невідомих номерів
R2 » Сер 14 кві, 2021 09:29
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 09:29
Tamagoch
У Мінекономіки розповіли, чи буде зростати вартість...
R2 » Пон 12 кві, 2021 22:12
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 кві, 2021 22:12
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32183)
20.04.2021 22:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.