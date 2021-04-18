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Скільки заробляють топ-менеджери
в українському IT...

Скільки заробляють топ-менеджери в українському IT...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 05:09

Скільки заробляють топ-менеджери в українському IT...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року винагорода жінок топ-менеджерів на медіані склала $3900, а чоловіків - $6550.

Дивися повний текст Скільки заробляють топ-менеджери в українському IT (інфографіка).
R2
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