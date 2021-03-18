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Платні камери допомогли
залучити у держбюджет 3,3...

Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:04

Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3...

Пропонуємо до обговорення:
Експериментальний проєкт "Платні камери" допоміг залучити у держбюджет вже 3,3 мільйона млн гривень.

Дивися повний текст Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3 мільйона гривень – Малюська.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:04

Є хороша пропозиція, за швидкість 150+ в містах забирати автомобіль і водійські права на рік.
За швидкість 130-149 в містах - штраф 50 тисяч.
Ну і камери на кожному світлофорі.
Тоді буде безпечніше їздити.
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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