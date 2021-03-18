Експериментальний проєкт "Платні камери" допоміг залучити у держбюджет вже 3,3 мільйона млн гривень.
Дивися повний текст Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3 мільйона гривень – Малюська.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 08:04
Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3...
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Дивися повний текст Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3 мільйона гривень – Малюська.
Додано: Сер 21 кві, 2021 08:04
Є хороша пропозиція, за швидкість 150+ в містах забирати автомобіль і водійські права на рік.
За швидкість 130-149 в містах - штраф 50 тисяч.
Ну і камери на кожному світлофорі.
Тоді буде безпечніше їздити.
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