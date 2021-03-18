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Платні камери допомогли
залучити у держбюджет 3,3...

Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:35

Re: Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3...

емм, коли їх вводили, ніби іншу мету прогпангандували - зменшення дтп...
то питання, чи зменшилась кількість дтп?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:38

  Igorten написав:
  _hunter написав:Жизнь вообще неконституционная штука: если ты без денег -- живешь по съемным клоповникам на окраинах с соседями алкашами. А если есть деньги, то живешь в модных пентхаусах в центре города.

Я вижу это в разрезе равенства перед законом. В вашей редакции это вопрос о возможностях которые зависят только от вас. Кстати, а Конституции написано что все должны жить в пентхаусах ?

Нет конечно. Более того: а Конституции не написанно и что все "сидельцы" должны "в условиях недорогого пансионата" отсиживаться.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:50

_hunter Может там написано что каждый может отсиживаться в меру своих возможностей ?
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Igorten
 
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