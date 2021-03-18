емм, коли їх вводили, ніби іншу мету прогпангандували - зменшення дтп...
то питання, чи зменшилась кількість дтп?
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:35
Re: Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3...
емм, коли їх вводили, ніби іншу мету прогпангандували - зменшення дтп...
то питання, чи зменшилась кількість дтп?
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:38
Нет конечно. Более того: а Конституции не написанно и что все "сидельцы" должны "в условиях недорогого пансионата" отсиживаться.
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:50
_hunter Может там написано что каждый может отсиживаться в меру своих возможностей ?
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