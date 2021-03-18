емм, коли їх вводили, ніби іншу мету прогпангандували - зменшення дтп...
то питання, чи зменшилась кількість дтп?
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:35
Re: Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3...
емм, коли їх вводили, ніби іншу мету прогпангандували - зменшення дтп...
то питання, чи зменшилась кількість дтп?
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:38
Нет конечно. Более того: а Конституции не написанно и что все "сидельцы" должны "в условиях недорогого пансионата" отсиживаться.
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:50
_hunter Может там написано что каждый может отсиживаться в меру своих возможностей ?
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:12
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:19
Именно это там и написанно.
А в чем вы противоречие видите? -- абсолютно любой "сиделец" имеет право переехать в платную камеру. Ну или мы снова возвращаемся к проблематике пентхаусов...
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:57
_hunter Вам к Малюське в советники нужно. Будете вместе рисовать картины и воплрщать новые идеи, типа заплати и чалься дома, больще заплати и вообще не сиди, а также жрицу любви в камеру и услуги лючших поваров Хотя оно так есть в Укране, только я не за что есть, а как должно быть. Условия пребывания жолжны быть одинаково человеческими не в зависимости от толщины кошелька. А вот на воле хоть в пентхаус хоть на мусорку
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:07
Тут главное с определением "человеческими" определиться -- был хороший фильм на эту тему: как мужик где-то после развала совка упорно пытался в тюрячку в Финляндии, вроде, сесть...
Ну и не совсем понятно, почему пэрэсичные должны свои деньги тратить на что-то кроме похлебки и ватный матрасс на деревянных нарах.
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