Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3...
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_hunter написав:Но опять же: сто лямов украсть -- это не десяток телефонов по подворотням натырить
Ну да, ну да, тут соглашусь, тырить с умом это же нужно как то поощрить что ли Да и тех кто с умом тех и не ловят как правило Что до совы на глобус, у меня нет опыта, вам тут виднее (остерегайтесь защитников животных) .
Почему поощрить? -- как я уже говорил "в условиях не хуже чем на воле у пересичного" -- для тех, кто условные 100 лямов натырил -- вполне себе наказание В любом случае: ваше мнение понятно. Властям оно не интересно. И как я тоже уже говорил -- можно, конечно и так: https://rg.ru/2019/11/14/v-germanii-nac ... rizis.html в наших тюрьмах сделать, но есть опасность, что туда толпы бомжей хлынут...