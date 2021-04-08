Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков очікує від Верховної Ради створення реєстру банківських рахунків фізичних осіб.
Дивися повний текст У НАЗК очікують на створення реєстру банківських рахунків фізосіб.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:23
У НАЗК очікують на створення реєстру банківських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАЗК очікують на створення реєстру банківських рахунків фізосіб.
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:23
Найперше треба ПОВНІСТЮ замінити суддівську владу на добропорядних суддів та запровадити кримінальну відповідальність за неправосудні рішення і лише потім запроваджувати будь-які реєстри та проводити інші реформи. Без цього НІЧОГО не буде працювати, що ми зараз і бачимо в країні.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|