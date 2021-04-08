RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НАЗК очікують на створення
реєстру банківських...

У НАЗК очікують на створення реєстру банківських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:23

У НАЗК очікують на створення реєстру банківських...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков очікує від Верховної Ради створення реєстру банківських рахунків фізичних осіб.

Дивися повний текст У НАЗК очікують на створення реєстру банківських рахунків фізосіб.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93466
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:23

Найперше треба ПОВНІСТЮ замінити суддівську владу на добропорядних суддів та запровадити кримінальну відповідальність за неправосудні рішення і лише потім запроваджувати будь-які реєстри та проводити інші реформи. Без цього НІЧОГО не буде працювати, що ми зараз і бачимо в країні.
stas961
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як отримати інформацію з Реєстру речових прав на...
R2 » Вів 20 кві, 2021 20:26
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 20:26
avk
Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що...
R2 » Суб 17 кві, 2021 07:17
4 511
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 21:58
equinox
НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin 1, 2, 3
R2 » Чет 08 кві, 2021 15:34
27 2275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 кві, 2021 09:23
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94550)
21.04.2021 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.