Верховна Рада прийняла два закони: 4643-д і 4644-д, які знижують в кілька разів вартість розмитнення авто на єврономерах.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:00
Хто і на яких умовах може розмитнити автомобіль дешевше
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Дивися повний текст Хто і на яких умовах може розмитнити автомобіль дешевше.
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