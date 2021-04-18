В Україні частка тіньової зайнятості незначно скоротилася.
Дивися повний текст У яких галузях українці найчастіше працюють «у тіні» (інфографіка).
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:19
У яких галузях українці найчастіше працюють «у тіні»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У яких галузях українці найчастіше працюють «у тіні» (інфографіка).
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:23
Re: У яких галузях українці найчастіше працюють «у тіні»...
сельскому хозяйству приготовиться...
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