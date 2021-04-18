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У яких галузях українці
найчастіше працюють «у тіні»...

У яких галузях українці найчастіше працюють «у тіні»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:19

У яких галузях українці найчастіше працюють «у тіні»...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні частка тіньової зайнятості незначно скоротилася.

Дивися повний текст У яких галузях українці найчастіше працюють «у тіні» (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:23

Re: У яких галузях українці найчастіше працюють «у тіні»...

сельскому хозяйству приготовиться... :(
Slon_Nosov
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