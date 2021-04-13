Банки в Україні приєднаються до автоматизованої паспортної системи арешту рахунків.
Дивися повний текст Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків українців: як цього уникнути.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:19
Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків українців: як цього уникнути.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:20
геніальна порада з розряду "щоб уникнути смерті, не народжуйтеся".
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:30
Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
а список банков где????? статья фуфло на финансовом портале без этой информации,куда смотрит редакция?
На всякий уточняю, к системе подключены:
Приватбанк
Таскомбанк
Універсал Банк (Монобанк)
ОКСІ банк
Банк Восток
Індустріалбанк
ПроКредит Банк
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:46
Он абсолютно не важен: рано или поздно все банки будут подключены.
На всякий случай -- абсолютно бессмысленное уточнение:
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