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Банки без дозволу списуватимуть
борги з рахунків...

Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:19

Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
Банки в Україні приєднаються до автоматизованої паспортної системи арешту рахунків.

Дивися повний текст Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків українців: як цього уникнути.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:20

Щоб цього уникнути, необхідно вчасно оплачувати податки, комуналку, штрафи, аліменти та вносити кошти за кредитом
геніальна порада з розряду "щоб уникнути смерті, не народжуйтеся".
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:30

Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...

а список банков где????? статья фуфло на финансовом портале без этой информации,куда смотрит редакция?
На всякий уточняю, к системе подключены:
Приватбанк
Таскомбанк
Універсал Банк (Монобанк)
ОКСІ банк
Банк Восток
Індустріалбанк
ПроКредит Банк
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:46

  Diman написав:а список банков где????? ...
На всякий уточняю, к системе подключены:
...

Он абсолютно не важен: рано или поздно все банки будут подключены.

На всякий случай -- абсолютно бессмысленное уточнение:
«Ще 44 установи підключені до тестового середовища, 11 банків перебувають на стадії консультацій та попередніх налаштувань для початку тестування. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 українських банки з 73-х», — додали в OpenDataBot.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:50

А не связано ли это с быстрым онлайн займом на чужое имя?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:53

И каким образом оплатить задолженность если счета будет блокированы? Если счета в разных банках то логично блокировать один счёт иначе с чего человеку закрыть долг???
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:06

  livs375 написав:И каким образом оплатить задолженность если счета будет блокированы? Если счета в разных банках то логично блокировать один счёт иначе с чего человеку закрыть долг???

Если счета будет блокированы -- деньги спишутся автоматически -- никаких проблем человеку закрыть долг :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:34

"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать" - как избежать? Просто не накапливайте долги!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:41

  Rainbow написав:"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать" - как избежать? Просто не накапливайте долги!


Вопрос для меня даже не в накапливания долгов. А в том что какой-то мудель оформит онлайн займ на меня, контора спишет деньги а я потом буду годами доказывать что кредит не брал.
У знакомого была ситуация. На него оформили, пол года доказывал что не он. Но списать не могли автоматом, а сейчас смогут.
Надо не накапливать СВОИ деньги в банковской системе получается
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:46

  PUnder написав:
  Rainbow написав:"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать" - как избежать? Просто не накапливайте долги!


Вопрос для меня даже не в накапливания долгов. А в том что какой-то мудель оформит онлайн займ на меня, контора спишет деньги а я потом буду годами доказывать что кредит не брал.
У знакомого была ситуация. На него оформили, пол года доказывал что не он. Но списать не могли автоматом, а сейчас смогут.
Надо не накапливать СВОИ деньги в банковской системе получается

И сейчас не смогут: решение суда нужно.
_hunter
 
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