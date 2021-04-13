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Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:19
Пропонуємо до обговорення:
Банки в Україні приєднаються до автоматизованої паспортної системи арешту рахунків.
Дивися повний текст Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків українців: як цього уникнути
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R2
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:20
Щоб цього уникнути, необхідно вчасно оплачувати податки, комуналку, штрафи, аліменти та вносити кошти за кредитом
геніальна порада з розряду "щоб уникнути смерті, не народжуйтеся".
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:30
а список банков где????? статья фуфло на финансовом портале без этой информации,куда смотрит редакция?
На всякий уточняю, к системе подключены:
Приватбанк
Таскомбанк
Універсал Банк (Монобанк)
ОКСІ банк
Банк Восток
Індустріалбанк
ПроКредит Банк
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Diman
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:46
Diman написав:
а список банков где????? ...
На всякий уточняю, к системе подключены:
...
Он абсолютно не важен: рано или поздно все банки будут подключены.
На всякий случай -- абсолютно бессмысленное уточнение:
«Ще 44 установи підключені до тестового середовища, 11 банків перебувають на стадії консультацій та попередніх налаштувань для початку тестування. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 українських банки з 73-х», — додали в OpenDataBot.
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_hunter
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:50
А не связано ли это с быстрым онлайн займом на чужое имя?
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p_a_l
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Додано: Сер 21 кві, 2021 14:53
И каким образом оплатить задолженность если счета будет блокированы? Если счета в разных банках то логично блокировать один счёт иначе с чего человеку закрыть долг???
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livs375
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:06
livs375 написав:
И каким образом оплатить задолженность если счета будет блокированы? Если счета в разных банках то логично блокировать один счёт иначе с чего человеку закрыть долг???
Если счета будет блокированы -- деньги спишутся автоматически -- никаких проблем человеку закрыть долг
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_hunter
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:34
"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать" - как избежать? Просто не накапливайте долги!
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Rainbow
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:41
Rainbow написав:
"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать" - как избежать? Просто не накапливайте долги!
Вопрос для меня даже не в накапливания долгов. А в том что какой-то мудель оформит онлайн займ на меня, контора спишет деньги а я потом буду годами доказывать что кредит не брал.
У знакомого была ситуация. На него оформили, пол года доказывал что не он. Но списать не могли автоматом, а сейчас смогут.
Надо не накапливать СВОИ деньги в банковской системе получается
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PUnder
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:46
PUnder написав: Rainbow написав:
"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать" - как избежать? Просто не накапливайте долги!
Вопрос для меня даже не в накапливания долгов. А в том что какой-то мудель оформит онлайн займ на меня, контора спишет деньги а я потом буду годами доказывать что кредит не брал.
У знакомого была ситуация. На него оформили, пол года доказывал что не он. Но списать не могли автоматом, а сейчас смогут.
Надо не накапливать СВОИ деньги в банковской системе получается
И сейчас не смогут: решение суда нужно.
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_hunter
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