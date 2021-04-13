В этом случае ответственность будет нести взыскатель. Тот, кто инициировал процедуру взыскания задолженности. Если ошибся банк, тогда банк может стать ответственным
шутка года
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:01
Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
шутка года
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:31
Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев" ---
Как этого избежать - ответ находится в описании проблемы.
- не иметь дела с банками
- не иметь счетов в украинских банках
- не иметь долгов
- не быть украинцем или быть не только украинцем.
Ваш кэп.
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