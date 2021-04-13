RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки без дозволу списуватимуть
борги з рахунків...

Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:01

Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...

В этом случае ответственность будет нести взыскатель. Тот, кто инициировал процедуру взыскания задолженности. Если ошибся банк, тогда банк может стать ответственным


шутка года
cohan
 
Повідомлень: 1525
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:41

  PUnder написав:
  Rainbow написав:"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать" - как избежать? Просто не накапливайте долги!


Вопрос для меня даже не в накапливания долгов. А в том что какой-то мудель оформит онлайн займ на меня, контора спишет деньги а я потом буду годами доказывать что кредит не брал.
У знакомого была ситуация. На него оформили, пол года доказывал что не он. Но списать не могли автоматом, а сейчас смогут.
Надо не накапливать СВОИ деньги в банковской системе получается


Всё под грушу прикапываем.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7643
З нами з: 30.11.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:15

  Dear_Sir написав:"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев" ---
Как этого избежать - ответ находится в описании проблемы.

- не иметь дела с банками
- не иметь счетов в украинских банках
- не иметь долгов
- не быть украинцем или быть не только украинцем.

Ваш кэп.

Спасибо, кэп. Но советы применимы разве что к бомжу или асоциальному элементу и абсолютно не применимы к среднестатистическому нормальному человеку. Я, как и очень многие украинцы, уже начинаю забывать что такое налом рассчитываться. В супермаркете на кассе все меньше людей, даже старшего возраста, платят налом. Это неудобно, невыгодно, долго и т.д. Более- менее близкий к земле реальный совет - "не иметь долгов." По сути закон верный, но вот исполнение нужно чётко прописать, чтобы не добавлять головой боли обычным людям.
SMOKE
 
Повідомлень: 4117
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть...
R2 » Суб 17 кві, 2021 15:14
7 966
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 18:17
Ratatui
Автоматизований арешт коштів за борги: яких рахунків...
R2 » Суб 17 кві, 2021 22:50
2 273
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 23:44
AleksD
Українці збільшили борги за комуналку на 1 млрд гривень
R2 » Вів 13 кві, 2021 12:04
2 250
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 13:09
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94558)
21.04.2021 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.