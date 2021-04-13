В этом случае ответственность будет нести взыскатель. Тот, кто инициировал процедуру взыскания задолженности. Если ошибся банк, тогда банк может стать ответственным
шутка года
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:01
Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
шутка года
Додано: Сер 21 кві, 2021 18:41
Всё под грушу прикапываем.
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:15
Спасибо, кэп. Но советы применимы разве что к бомжу или асоциальному элементу и абсолютно не применимы к среднестатистическому нормальному человеку. Я, как и очень многие украинцы, уже начинаю забывать что такое налом рассчитываться. В супермаркете на кассе все меньше людей, даже старшего возраста, платят налом. Это неудобно, невыгодно, долго и т.д. Более- менее близкий к земле реальный совет - "не иметь долгов." По сути закон верный, но вот исполнение нужно чётко прописать, чтобы не добавлять головой боли обычным людям.
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