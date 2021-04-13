В этом случае ответственность будет нести взыскатель. Тот, кто инициировал процедуру взыскания задолженности. Если ошибся банк, тогда банк может стать ответственным
шутка года
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:01
Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
шутка года
Додано: Сер 21 кві, 2021 18:41
Всё под грушу прикапываем.
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:15
Спасибо, кэп. Но советы применимы разве что к бомжу или асоциальному элементу и абсолютно не применимы к среднестатистическому нормальному человеку. Я, как и очень многие украинцы, уже начинаю забывать что такое налом рассчитываться. В супермаркете на кассе все меньше людей, даже старшего возраста, платят налом. Это неудобно, невыгодно, долго и т.д. Более- менее близкий к земле реальный совет - "не иметь долгов." По сути закон верный, но вот исполнение нужно чётко прописать, чтобы не добавлять головой боли обычным людям.
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:49
Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
Чтобы списать с вас принудительно деньги, решение суда не обязательно - достаточно даже поддельного исполнительного листа - уже есть куча примеров в Украине.
Или Вы где-то увидели в статье, что суды будут передавать в систему свои решения и если они не обжалованы, то они автоматически должны будут исполняться системой ? Оооочень сомневаюсь.
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:54
Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
И что мешает расплачиваться кредиткой "в минус" ? У ТАСовской 5-ки даже прикол такой - платишь со своих денех, т.е. с плюса - не получаешь кэш-бек, платишь "в минус", т.е. в кредит - получаешь кэш-бек. В день ЗП - выравниваете карту в ноль и опять по-кругу
Лично мне в месяц такая схема только по АЗС и супермаркетах даёт 500-550 грн чистых денег - приятно выпить сухого красного вина в Пт за счёт банка
PS: не реклама банка! вариантов таких карт полно у других банков - это просто мой личный опыт.
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:01
У одного моего знакомого через год такой халявы не хватило денег вовремя долги погасить. И как назло никто ему не захотел одалживать. Во влип.
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