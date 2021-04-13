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Банки без дозволу списуватимуть
борги з рахунків...

Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:01

Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...

В этом случае ответственность будет нести взыскатель. Тот, кто инициировал процедуру взыскания задолженности. Если ошибся банк, тогда банк может стать ответственным


шутка года
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:41

  PUnder написав:
  Rainbow написав:"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать" - как избежать? Просто не накапливайте долги!


Вопрос для меня даже не в накапливания долгов. А в том что какой-то мудель оформит онлайн займ на меня, контора спишет деньги а я потом буду годами доказывать что кредит не брал.
У знакомого была ситуация. На него оформили, пол года доказывал что не он. Но списать не могли автоматом, а сейчас смогут.
Надо не накапливать СВОИ деньги в банковской системе получается


Всё под грушу прикапываем.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:15

  Dear_Sir написав:"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев" ---
Как этого избежать - ответ находится в описании проблемы.

- не иметь дела с банками
- не иметь счетов в украинских банках
- не иметь долгов
- не быть украинцем или быть не только украинцем.

Ваш кэп.

Спасибо, кэп. Но советы применимы разве что к бомжу или асоциальному элементу и абсолютно не применимы к среднестатистическому нормальному человеку. Я, как и очень многие украинцы, уже начинаю забывать что такое налом рассчитываться. В супермаркете на кассе все меньше людей, даже старшего возраста, платят налом. Это неудобно, невыгодно, долго и т.д. Более- менее близкий к земле реальный совет - "не иметь долгов." По сути закон верный, но вот исполнение нужно чётко прописать, чтобы не добавлять головой боли обычным людям.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:49

Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...

  _hunter написав:И сейчас не смогут: решение суда нужно.

Чтобы списать с вас принудительно деньги, решение суда не обязательно - достаточно даже поддельного исполнительного листа - уже есть куча примеров в Украине.
Или Вы где-то увидели в статье, что суды будут передавать в систему свои решения и если они не обжалованы, то они автоматически должны будут исполняться системой ? Оооочень сомневаюсь. :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:54

Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...

  SMOKE написав:Я, как и очень многие украинцы, уже начинаю забывать что такое налом рассчитываться.

И что мешает расплачиваться кредиткой "в минус" ? У ТАСовской 5-ки даже прикол такой - платишь со своих денех, т.е. с плюса - не получаешь кэш-бек, платишь "в минус", т.е. в кредит - получаешь кэш-бек. В день ЗП - выравниваете карту в ноль и опять по-кругу :)
Лично мне в месяц такая схема только по АЗС и супермаркетах даёт 500-550 грн чистых денег - приятно выпить сухого красного вина в Пт за счёт банка :)
PS: не реклама банка! вариантов таких карт полно у других банков - это просто мой личный опыт.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:01

  LutsMan написав:
  SMOKE написав:Я, как и очень многие украинцы, уже начинаю забывать что такое налом рассчитываться.

И что мешает расплачиваться кредиткой "в минус" ? У ТАСовской 5-ки даже прикол такой - платишь со своих денех, т.е. с плюса - не получаешь кэш-бек, платишь "в минус", т.е. в кредит - получаешь кэш-бек. В день ЗП - выравниваете карту в ноль и опять по-кругу :)
Лично мне в месяц такая схема только по АЗС и супермаркетах даёт 500-550 грн чистых денег - приятно выпить сухого красного вина в Пт за счёт банка :)
PS: не реклама банка! вариантов таких карт полно у других банков - это просто мой личный опыт.

У одного моего знакомого через год такой халявы не хватило денег вовремя долги погасить. И как назло никто ему не захотел одалживать. Во влип.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:20

Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...

  PUnder написав:Но списать не могли автоматом, а сейчас смогут.

В плане "могли" поменялось ровно нифига - закон по которому происходит списание не менялся инструкцией Минюста. Минюст автоматизировал процесс, который делался вручную.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:50

  _hunter написав:
  livs375 написав:И каким образом оплатить задолженность если счета будет блокированы? Если счета в разных банках то логично блокировать один счёт иначе с чего человеку закрыть долг???

Если счета будет блокированы -- деньги спишутся автоматически -- никаких проблем человеку закрыть долг :)


1. а если счета пустые: блокируются. денег там еще полгода нет, через полгода одновременно в разные банки на счета заходят деньги - что дальше?

2. кредитная карта, где только "чужие", будет "видна" при блокировке ? или сразу за счет лимита идет погашение долга? :lol:

3. если у пенса например одна единственная пенсионная карта , куда раз в месяц заходят 2 тыс грн, но есть долг за коммуну 50 тыс - как процесс идет?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:00

Re: Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...

Стягнення по-новому. Що чекає на боржників
Реалії нашої держави полягають, на жаль, у тому, що в ній ніхто ні від чого не застрахований.
https://finance.ua/ua/credits/vzyskanie-po-novomu-czto-zhdet-dolzgnikov
Отличное дополнение к налоговой амнистии и обязательному переводу всех пенсий на банковские счета.

п.с. Чтобы застраховать себя самостоятельно от реальностей государства у граждан есть 3 месяца.
ruvex
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