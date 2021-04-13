Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...

Додано: Чет 22 кві, 2021 01:37

_hunter написав: И сейчас не смогут: решение суда нужно. И сейчас не смогут: решение суда нужно.

Не решение суда, а директива судебным исполнителям. Она, конечно, должна бы даваться на основе судебного приговора, но мы же в Украине. Несколько лет назад имел развлечение по старому коммунальному долгу. Само предприятие на него плевало, но оно закрылось и ликвидационная комиссия на все записи о долгах пооткрывала судебные дела. Суд не напрягался и по всем делам сразу предварительно одобрил сторону истца. Я подал заявление, что истец сильно не прав требовать долг хотя бы потому, что долгу больше трёх лет. Суд ещё пару-тройку месяцев (по кодексу должен за пару недель, если чё) заявление рассматривал и вынес чудесное решение: "истцу отказать потому, что он не предоставил все необходимые документы". Типа, до моего заявления документов хватало.И тут-то бы и сказать, что справедливость восторжествовала, но ещё через пару месяцев я получил повестку из исполнительной службы, что по этому делу им с меня денег положено взыскать. Тогда было проще: исполнители по сути ничего не могли, я им отнёс бумажку с решением суда и они исполнение прекратили. Теперь по закону я об этом узнаю по аресту счетов и списанию денег, которые вряд ли будет легко вернуть.Конечно, можно предположить, что суды с тех пор стали работать лучше, но поскольку про наказание судебных работников за такие ошибочки я не слыхал, терзают смутные сомнения.