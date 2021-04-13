Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...

Додано: Чет 22 кві, 2021 10:19

пока это было в ручном режиме, у исполнителей не доходили руки до большинства счетов и более мелких должников, так что предполагаемая эффективность системы должна быть оправданой с точки зрения взыскания... а вот с точки зрения должников, много ли поменяется.... на моем примере, я бы все равно обошел эту систему:



возможно пару лет назад, был подключен только Приват, мне арестовали все счета там, но монобанк не тронули... в целях безопасности, я перестал пользоваться монобанком, точнее понемного "кушал" кредитные и пополнял строго до нуля.... на привате изначально был "минус", банк подбил лимит под это значение, я гасил с опережением графика и внимание - деньги шли первоочередно банку на погашение задолженности по кредитке, а не исполнителю на погашение взыскания... так что я спокойно вышел в ноль, кредитный лимит тоже убрали, карта легла на полку до выяснения...



для продолжения деятельности, оформил карты на жену и спокойно работал с ними через android-эмулятор на компе... попыток взыскания с зарплаты на официальной работе так же не было...



можно сказать, что таким способом вполне можно обойти автоматическую систему, если держать счета около нуля, т.е. заводить кэш только для погашения кредиток, а такая схема даже банкам понравится ))



p.s. к слову, по моему делу, после списания долга, еще более двух недель исполнитель закрывал производство, затем сразу же пришло письмо от банка о разблокировке счетов, я тут же закрыл Gold-карту через приват24, чтобы не попадать на абонплату, да и собственно активно пользоваться приватом теперь не очень хочется - это явно всегда будет первый банк в очереди на блокировку счета, потому использовать его основным хранилицем денег уже само по себе опасно