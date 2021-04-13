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Банки без дозволу списуватимуть
борги з рахунків...

Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:19

  Alex2007 написав:
  _hunter написав:
  livs375 написав:И каким образом оплатить задолженность если счета будет блокированы? Если счета в разных банках то логично блокировать один счёт иначе с чего человеку закрыть долг???

Если счета будет блокированы -- деньги спишутся автоматически -- никаких проблем человеку закрыть долг :)


1. а если счета пустые: блокируются. денег там еще полгода нет, через полгода одновременно в разные банки на счета заходят деньги - что дальше?

2. кредитная карта, где только "чужие", будет "видна" при блокировке ? или сразу за счет лимита идет погашение долга? :lol:

3. если у пенса например одна единственная пенсионная карта , куда раз в месяц заходят 2 тыс грн, но есть долг за коммуну 50 тыс - как процесс идет?

Все вопросы настолько очевидны, что аж странно...
1. Списывают.
2. Счет у кредитной карты есть? -- есть -- его и заблокируют.
3. Неспеша.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:24

  moveton написав:
  _hunter написав:И сейчас не смогут: решение суда нужно.

...
Конечно, можно предположить, что суды с тех пор стали работать лучше, но поскольку про наказание судебных работников за такие ошибочки я не слыхал, терзают смутные сомнения.

Так, может, перед тем, как "зрада-зрада" кричать -- стоит убедится, что это не так?..

А я не слыхал как негры говорят -- значит ли это что они все поголовно немые?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:19

пока это было в ручном режиме, у исполнителей не доходили руки до большинства счетов и более мелких должников, так что предполагаемая эффективность системы должна быть оправданой с точки зрения взыскания... а вот с точки зрения должников, много ли поменяется.... на моем примере, я бы все равно обошел эту систему:

возможно пару лет назад, был подключен только Приват, мне арестовали все счета там, но монобанк не тронули... в целях безопасности, я перестал пользоваться монобанком, точнее понемного "кушал" кредитные и пополнял строго до нуля.... на привате изначально был "минус", банк подбил лимит под это значение, я гасил с опережением графика и внимание - деньги шли первоочередно банку на погашение задолженности по кредитке, а не исполнителю на погашение взыскания... так что я спокойно вышел в ноль, кредитный лимит тоже убрали, карта легла на полку до выяснения...

для продолжения деятельности, оформил карты на жену и спокойно работал с ними через android-эмулятор на компе... попыток взыскания с зарплаты на официальной работе так же не было...

можно сказать, что таким способом вполне можно обойти автоматическую систему, если держать счета около нуля, т.е. заводить кэш только для погашения кредиток, а такая схема даже банкам понравится ))

p.s. к слову, по моему делу, после списания долга, еще более двух недель исполнитель закрывал производство, затем сразу же пришло письмо от банка о разблокировке счетов, я тут же закрыл Gold-карту через приват24, чтобы не попадать на абонплату, да и собственно активно пользоваться приватом теперь не очень хочется - это явно всегда будет первый банк в очереди на блокировку счета, потому использовать его основным хранилицем денег уже само по себе опасно
Tamagoch
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