Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
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пока это было в ручном режиме, у исполнителей не доходили руки до большинства счетов и более мелких должников, так что предполагаемая эффективность системы должна быть оправданой с точки зрения взыскания... а вот с точки зрения должников, много ли поменяется.... на моем примере, я бы все равно обошел эту систему:
возможно пару лет назад, был подключен только Приват, мне арестовали все счета там, но монобанк не тронули... в целях безопасности, я перестал пользоваться монобанком, точнее понемного "кушал" кредитные и пополнял строго до нуля.... на привате изначально был "минус", банк подбил лимит под это значение, я гасил с опережением графика и внимание - деньги шли первоочередно банку на погашение задолженности по кредитке, а не исполнителю на погашение взыскания... так что я спокойно вышел в ноль, кредитный лимит тоже убрали, карта легла на полку до выяснения...
для продолжения деятельности, оформил карты на жену и спокойно работал с ними через android-эмулятор на компе... попыток взыскания с зарплаты на официальной работе так же не было...
можно сказать, что таким способом вполне можно обойти автоматическую систему, если держать счета около нуля, т.е. заводить кэш только для погашения кредиток, а такая схема даже банкам понравится ))
p.s. к слову, по моему делу, после списания долга, еще более двух недель исполнитель закрывал производство, затем сразу же пришло письмо от банка о разблокировке счетов, я тут же закрыл Gold-карту через приват24, чтобы не попадать на абонплату, да и собственно активно пользоваться приватом теперь не очень хочется - это явно всегда будет первый банк в очереди на блокировку счета, потому использовать его основным хранилицем денег уже само по себе опасно
SMOKE написав:Я, как и очень многие украинцы, уже начинаю забывать что такое налом рассчитываться.
И что мешает расплачиваться кредиткой "в минус" ? У ТАСовской 5-ки даже прикол такой - платишь со своих денех, т.е. с плюса - не получаешь кэш-бек, платишь "в минус", т.е. в кредит - получаешь кэш-бек.
Отличное решение - загнать в долги 80% населения неадекватными тарифами, поднятием цен за год на 109% убить покупательную способность, чтобы хоть на мизерных процентах увеличить свои доходы отложенные средства население понесло в банки, но теперь средства в счет долгов будут списывать автоматически, несмотря на карантин и локдауны принят подобный антисоциальный закон. Несмотря на то, что прожиточный минимум доходов в месяц установленный правительством не совпадает с реальным прожиточным, для нормального обеспечения, уплаты по тарифам и пр. Исключительное нарушение норм конституции по правам собственных граждан страны.
moveton написав:Конечно, можно предположить, что суды с тех пор стали работать лучше, но поскольку про наказание судебных работников за такие ошибочки я не слыхал, терзают смутные сомнения.
Так, может, перед тем, как "зрада-зрада" кричать -- стоит убедится, что это не так?..
Я пока и не кричу. Я только отмечаю, что для того, чтобы не было зрады, к этому закону должно добавиться чудо работы судебной системы по кодексам, а не так, как она до сих пор работала. Может и произшло такое. Пока что даже в новости обещают только ответственность самого судебного исполнителя, если он взыскал не правильно. Про ответственность суда всё так же тишина. Как убедиться, что чудо произошло без риска того, что "зрада" кричать придётся уже с доказательствами?
_hunter написав:Так, может, перед тем, как "зрада-зрада" кричать -- стоит убедится, что это не так?..
Я пока и не кричу. Я только отмечаю, что для того, чтобы не было зрады, к этому закону должно добавиться чудо работы судебной системы по кодексам, а не так, как она до сих пор работала. Может и произшло такое. Пока что даже в новости обещают только ответственность самого судебного исполнителя, если он взыскал не правильно. Про ответственность суда всё так же тишина. Как убедиться, что чудо произошло без риска того, что "зрада" кричать придётся уже с доказательствами?
Так я ровно про то же: для того, что бы только отмечать, что для того, чтобы не было зрады -- нужно убедится в том, что эта зрада есть. Убедится, как ни странно, достаточно легко: найти хороший процен случаев, где эта зрада таки произошла.
Ну так в вышеупомянотом случае именно исполнительная служба лопухнулось -- никакой судебной ошибки там не было.
moveton написав:Нет. Исполнитель сделал ровно то, что должен: получил указание из суда и пошёл исполнять.
moveton написав:... Суд ещё пару-тройку месяцев (по кодексу должен за пару недель, если чё) заявление рассматривал и вынес чудесное решение: "истцу отказать ...
Или кто-то что-то недоговаривает или сдесь есть какая-то нестыковочка
Всё договорено. Просто в суде левая рука не знает, что делает правая. Левая закрыла дело в мою пользу, а правая через пару месяцев отправила директиву исполнителю о том, что я дело проиграл и нужно денег взыскать. Конечно, тут есть несостыковочка - с судебным кодексом. Об чём и речь. А исполнителю в дела смотреть и не положено (он и не смотрит). Что ему бумажка из суда приказывает, то он и делает.