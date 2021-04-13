Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
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Dear_Sir написав:"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев" --- Как этого избежать - ответ находится в описании проблемы.
- не иметь дела с банками - не иметь счетов в украинских банках - не иметь долгов - не быть украинцем или быть не только украинцем.
Ваш кэп.
Спасибо, кэп. Но советы применимы разве что к бомжу или асоциальному элементу и абсолютно не применимы к среднестатистическому нормальному человеку. Я, как и очень многие украинцы, уже начинаю забывать что такое налом рассчитываться. В супермаркете на кассе все меньше людей, даже старшего возраста, платят налом. Это неудобно, невыгодно, долго и т.д. Более- менее близкий к земле реальный совет - "не иметь долгов." По сути закон верный, но вот исполнение нужно чётко прописать, чтобы не добавлять головой боли обычным людям.
Пожалуйста. Кстати, не только бомжи или асоциальные элементы не имеют долгов.