Кабінет Міністрів пропонує запровадити нульову ставку ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників.
Дивися повний текст Уряд пропонує здешевити квитки на внутрішні авіарейси.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:47
Уряд пропонує здешевити квитки на внутрішні авіарейси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд пропонує здешевити квитки на внутрішні авіарейси.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:48
А куда деваться?Перелёт Киев-Лондон стоит 500гривен,а Киев-Харьков 2000гривен.
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