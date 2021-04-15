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Уряд пропонує здешевити
квитки на внутрішні авіарейси

Уряд пропонує здешевити квитки на внутрішні авіарейси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:47

Уряд пропонує здешевити квитки на внутрішні авіарейси

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів пропонує запровадити нульову ставку ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників.

Дивися повний текст Уряд пропонує здешевити квитки на внутрішні авіарейси.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:48

А куда деваться?Перелёт Киев-Лондон стоит 500гривен,а Киев-Харьков 2000гривен.
sena_2008atp
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