20 квітня компанія Apple анонсувала вихід ряду нових продуктів.
Дивися повний текст Фіолетовий iPhone, нові iMac, брелоки AirTags – які новинки презентувала Apple.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:27
Фіолетовий iPhone, нові iMac, брелоки AirTags – які...
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Дивися повний текст Фіолетовий iPhone, нові iMac, брелоки AirTags – які новинки презентувала Apple.
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