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Фіолетовий iPhone, нові iMac,
брелоки AirTags – які...

Фіолетовий iPhone, нові iMac, брелоки AirTags – які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:27

Фіолетовий iPhone, нові iMac, брелоки AirTags – які...

Пропонуємо до обговорення:
20 квітня компанія Apple анонсувала вихід ряду нових продуктів.

Дивися повний текст Фіолетовий iPhone, нові iMac, брелоки AirTags – які новинки презентувала Apple.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:27

ура, знов квадратні айфони))
5kopiyok
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