Про це сказано на "сайті" Президента.
Дивися повний текст Підписано закон про призов резервістів: на ухильників чекає кримінальна відповідальність.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:54
Підписано закон про призов резервістів: на ухильників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підписано закон про призов резервістів: на ухильників чекає кримінальна відповідальність.
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:37
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