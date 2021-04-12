Підписано закон про призов резервістів: на ухильників...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:54
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R2
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:55
Пора валить.
Отсюда или кого?
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p_a_l
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Додано: Сер 21 кві, 2021 14:37
p_a_l написав:Пора валить
.
Отсюда или кого?
Ти запізнився... Спробуй кордон пройти, якщо тобі не до 18 і менше 50-ти...
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change_pm
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:09
change_pm написав: p_a_l написав:Пора валить
.
Отсюда или кого?
Ти запізнився... Спробуй кордон пройти, якщо тобі не до 18 і менше 50-ти...
А що не так з перетином кордону до 50-ти?
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IDAN
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:51
IDAN написав: change_pm написав: p_a_l написав:Пора валить
.
Отсюда или кого?
Ти запізнився... Спробуй кордон пройти, якщо тобі не до 18 і менше 50-ти...
А що не так з перетином кордону до 50-ти?
Искал, но не нашел выход на посадку в самолёт. Вернулся домой.
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Dear_Sir
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:25
Так вход искать нужно было
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Ed_UA_rD
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:20
При наличии такого кол-ва внутренних врагов (коррупционеров и бездельников), со внешними нет понту даже дергаться :-)
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petrenko_olvas
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:25
change_pm написав:
Ти запізнився... Спробуй кордон пройти, якщо тобі не до 18 і менше 50-ти...
IDAN написав:
А що не так з перетином кордону до 50-ти?
Dear_Sir написав:
Искал, но не нашел выход на посадку в самолёт. Вернулся домой.
Забув ПЦР тест, відправили на стрєльби...
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change_pm
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:26
petrenko_olvas написав:
При наличии такого кол-ва внутренних врагов (коррупционеров и бездельников
), со внешними нет понту даже дергаться
Підвесити всіх цих пі..рів за щось і камнями закидати.
Родичів в Жовті води добувати уран
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change_pm
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:58
petrenko_olvas написав:
При наличии такого кол-ва внутренних врагов (коррупционеров и бездельников), со внешними нет понту даже дергаться
За 7 лет войны на Донбассе Украина потеряла 13 000 чел. За 30 лет независимости Украина потеряла
более 10 000 000 чел. Кругом одни враги . И как жить дальше маленькому украинцу ?
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andrein
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