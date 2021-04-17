Станом на 1 квітня 2021 року на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходиться 14,835 млрд грн.
Дивися повний текст Фонд гарантування акумулював на рахунках 14,8 млрд гривень.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 14:45
Фонд гарантування акумулював на рахунках 14,8 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування акумулював на рахунках 14,8 млрд гривень.
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:45
Смисл просто тримати на рахунках?
Ставили б на депозити в тих же банках, вкладали б в ОВДП/акції/муніципальні облігації.
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